Зеленский попросил украинцев покупать газ у «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам выгодно покупать газ для бытовых нужд у государственной компании «Нафтогаз Украины», передает пресс-служба его офиса.
По словам главы государства, это позволит гражданам сэкономить.
«Государственные компании для того и нужны, чтобы работать в интересах общества, создавать выгодные возможности для обычных людей. «Нафтогаз» должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле», — сказал Зеленский.
Он отметил, что у этой компании в настоящее время самые дешевые цены из всех поставщиков.
Как заявили в пресс-службе, частные поставщики на Украине завышают цену на газ на 30–40%, чем у «Нафтогаза».
Зеленский заверил, что «Нафтогаз» будет предлагать населению самые низкие цены на рынке, а также станет «бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок». В стране наблюдается эпидемия коронавируса, «и людям надо помогать», подчеркнул политик.
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