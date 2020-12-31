СМИ: Германия потратила €1,3 трлн на преодоление кризиса после коронавируса
Германия потратила на борьбу с кризисом, вызванным коронавирусом, более €1,3 трлн в 2020 году. Об этом сообщила медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на ответ федерального министерства финансов на запрос фракции «Левые».
В эти расходы включаются «все пакеты помощи, которые во время кризиса из-за коронавируса правительство выделило на федеральном и земельном уровне», ориентировочное уменьшение налоговых поступлений и государственные гарантии».
Отмечается, что в 2021 году правительство может потратить на эти же цели около €184 млрд.
В Германии коронавирусом заразились 1,7 миллиона, выздоровели 1,3 миллиона, скончались 33 тысячи человек.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 83 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.
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