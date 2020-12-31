Недвижимость Коломойского намерены конфисковать в США

Министерство юстиции США намерено конфисковать еще один объект, связанный с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз министерства.

В документе говорится, что в Майами сообщниками Коломойского был создан ряд организаций для отмывания и инвестиций украденных средств.

Как уточняется, в объект могли быть вложены деньги, которые вывели из крупнейшего украинского «Приватбанка».

Ранее Минюст США обвинил бизнесмена Игоря Коломойского в краже средств из «Приватбанка».

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