Саратовский НПЗ начал выпуск дизтоплива с новой присадкой российского производства

Саратовский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть», начал выпуск дизельного топлива «Евро-5» с новой присадкой российского производства.

Присадка разработана специалистами НК «Роснефть» в рамках программы импортозамещения. Применение высокотехнологичного продукта повысит эксплуатационные свойства дизтоплива и эффективность его производства.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Особое внимание Компания уделяет развитию программы импортозамещения, в которую, в том числе, входит разработка и производство собственных присадок и катализаторов для нефтепереработки.

Новая присадка имеет высокие потребительские характеристики, которые по ряду показателей превосходят импортные аналоги.

По результатам проведенных исследований АО «ВНИИ Нефтепереработки» выдал положительное заключение, отметив, что присадка значительно улучшает показатель предельной температуры фильтруемости в межсезонном и зимнем дизельном топливе и сохраняет их эксплуатационные свойства в процессе хранения при низкой температуре.