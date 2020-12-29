Названы города, куда чаще всего путешествуют туристки в одиночку

Названы самые популярные города для путешествий в одиночку зимой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса бронирования жилья и отдыха Tvil.ru.

Отмечается, что количество отдыхающий без компании увеличилось в 2020 году на 21%. В основном путешествия в одиночку предпочитают женщины, чаще всего они выбирают города Центральной России.

В рейтинг самых популярных направлений у туристок вошли Севастополь, Петербург, Анапа, Казань, Суздаль, Кимры и Москва.

Чаще всего путешественницы на новогодние праздники бронируют отели и мини-гостиницы на срок от трех до шести ночей. Цена за сутки выходит от трех до десяти тысяч рублей.

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