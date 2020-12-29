Российские компании рассказали об изменениях в работе из-за коронавируса

Руководители и сотрудники российских компаний рассказали, как поменялась работа в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Битрикс24».

По словам 60% опрошенных, с использованием удаленного формата сотрудники стали работать продуктивнее.

56% заявили, что интенсивность их работы увеличилась, 27% считают, что она осталась на том же уровне, а 17% признались, что она уменьшилась.

Притом 45% респондентов отметили, что не считают работу в офисе эффективнее «удаленки». 65% рассказали, что коммуникация в их команде в дистанционном режиме не ухудшилась, еще 77% уточнили, что в этом году число конфликтов среди сотрудников уменьшилось.

Опрос проводился среди 1,3 тыс. компаний, работающих в разных сферах, таких как IT, строительство, маркетинг, реклама, пиар, консалтинговые услуги, обучение и образование.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне назвали преимуществом удаленки возможность работать голыми

— Россияне рассказали о карьерных планах на 2021 год

— Число желающих всегда работать на удаленке выросло вдвое с апреля