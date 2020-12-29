Большинство работающих россиян сохранят трудовые книжки в бумажном виде

Почти две трети россиян с постоянной работой решили сохранить свои трудовые книжки в бумажном виде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса SuperJob.ru.

Так, заявления о ведении бумажной трудовой книжки подали 61%. Среди работающих россиян в возрасте 35-44 лет такое решение приняли 64%.

На электронный формат трудовой решили перейти 22% граждан. Среди опрошенных в возрасте до 34 лет эта доля составляет 24%.

Еще 17% работников пока не решили, какую версию трудовой им оставить. Среди россиян в возрасте от 45 лет таких неопределившихся оказался 21%.

Опрос проводился 25-27 декабря 2020 года среди 1600 совершеннолетних россиян, имеющих постоянную работу в 364 населенных пунктах всех федеральных округов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно отношение россиян к электронным трудовым книжкам

— Россияне смогут включать в электронные трудовые книжки записи обо всем стаже

— Бизнес опасается электронных трудовых книжек