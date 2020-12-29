В России снизились продажи шампанского и мандаринов

В России снизились продажи шампанского, мандаринов и красной икры с 1 по 23 декабря 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает RT со ссылкой на аналитиков компании «Такском».

Так, средняя цена на мандарины в декабре 2020 года составила 94 руб. за килограмм, что на 7% выше, чем годом ранее. При этом продажи этих фруктов упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Средняя цена шампанского в декабре 2020 года — 410 руб. за бутылку, что выше на 31%, чем в декабре 2019 года. Продажи упали на 48%.

Средняя цена красной икры в декабре 2020 года выросла на 2% — до 630 руб. за банку, в то время как продажи упали на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего было проанализировано более 23 млрд кассовых чеков.

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