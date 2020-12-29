Более трети компаний в РФ увеличили штат сотрудников в 2020 году

Более трети компаний — 38% — увеличили штат сотрудников в 2020 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Согласно его результатам, численность персонала у 28% компаний осталась неизменной, у стольких же число сотрудников уменьшилось.

57% респондентов рассказали, что за год оклады в их компании не изменились, выросли у 25%, а у 12% — сократились. Бюджет на подбор персонала не вырос у 46%, у 25% — сократился и у 21% — увеличился.

62% опрошенных заявили, что, на их взгляд, в 2021 году число сотрудников в их компании увеличится, еще 15% — что снизится. Также 44% респондентов считает, что оклады в следующем году останутся без изменений, 38% считает, что они вырастут.

Исследование проводилось с 8 по 23 декабря среди 107 представителей российских компаний.

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