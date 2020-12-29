Россияне на 50% чаще стали покупать зарубежное жилье

В 2020 году интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом ради получения вида на жительство (ВНЖ) или второго гражданства вырос на 50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Уточняется, что в целом за год число запросов на жилье за рубежом выросло в зависимости от направления на 20–50%.

Эксперты поясняют, что люди хотят иметь второй паспорт для свободы передвижений, поскольку в пандемию коронавируса возможность свободного передвижения по миру значительно снизилась — фактически она была только у владельцев иностранного паспорта или ВНЖ. Также, недвижимость за рубежом для россиян позволяет сохранить инвестиции в еврозоне. Кроме того, с расширением возможностей удаленной работы многие приходят к пониманию, что жить можно в другой стране, отмечают специалисты.

Аналитики прогнозируют увеличение спроса в 2021 году на 15–30% при отсутствии новых ограничений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жить у моря: зарубежная недвижимость упала в цене