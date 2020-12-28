Россия увеличила финансирование здравоохранения на 500 млрд рублей

Россия в 2020 году увеличила финансирование здравоохранения на 500 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Хочу сказать, что за 2020 год мы более чем на 500 миллиардов увеличили финансирование системы здравоохранения», — сказала Голикова.

Она отметила, что из этой суммы 47 млрд рублей были потрачены на систему обязательного медицинского страхования.

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