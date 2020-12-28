Трамп утвердил бюджет с пакетом мер экономической помощи на $900 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, в который также был включен пакет мер экономической помощи населению и экономики на $900 млрд в связи с пандемией коронавируса. Об этом в своем Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года»,— написал Дир в соцсети.

Он отметил, что документ предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с эпидемией COVID-19, а также другие цели.

Ранее сообщалось, что данный законопроект предусматривает выплату в размере $600 на человека, вместо ранее затребованных Трампом $2 тысяч. Он пригрозил, что наложит вето на законопроект, если его требование не удовлетворят. Предполагается, что переговоры по этому поводу будут продолжены.

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