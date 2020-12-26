Boeing 737 MAX 8 экстренно сел в Аризоне из-за неисправности двигателя

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Тусон (штат Аризона) из-за неисправности двигателя. Об этом сообщил вечером 25 декабря канадский телеканал Global News.

По данным Air Canada, на борту лайнера находились три члена экипажа, пассажиры не присутствовали.

Отмечается, что самолет пока останется в Тусоне.

Коммерческие полеты самолетов Boeing 737 MAX возобновились 9 декабря после 1,5-годовалого перерыва. Ранее эксплуатация Boeing 737 MAX приостановилась в ряде стран из-за нескольких катастроф. Первая случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Вторая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек.

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