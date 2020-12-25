Газопровод «Балканский поток» запустят в Сербии 30 декабря

Официальный запуск газопровода «Балканский поток» в Сербии назначен на 30 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Александара Вучича.

По его словам, пробная поставка газа по газопроводу уже состоялась.

«Мы не поднимали большой шум вокруг этого, но 30 декабря все стартует, как я и обещал», — сказал президент.

Он подчеркнул, что реализация «Балканского потока» является «стратегической и ужасно важной вещью» для развития Сербии.

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