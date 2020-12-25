Экономист объяснил неспособность бедных разбогатеть в России
Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, почему бедные россияне не могут разбогатеть.
По его словам, это связано с ограниченным доступом к государственным ресурсам и отсутствием равного доступа ко многим благам.
Еще одной причиной является отсутствие спроса, от которого страдают предприятия.
«Сейчас все чаще бизнес или потенциально те, кто может заниматься бизнесом, заявляют о том, что вокруг бедность. Когда вокруг бедность, вы не найдете, кому продать новый товар или услугу», — отметил Буклемишев.
Он добавил, что в России нет целостной стратегии экономического развития.
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