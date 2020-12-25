ДОМ.РФ разместил 12 выпусков ИЦБ объемом более 370 млрд рублей по итогам года

ДОМ.РФ и Газпромбанк завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 49 млрд рублей, эмитентом которых является «ДОМ.РФ Ипотечный агент».

Как отмечается а пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 25 декабря, это уже второй выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ, обеспеченных ипотечным портфелем Газпромбанка.

В свою очередь объем совместных выпусков компаний превысил 56 млрд рублей, а общий объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ в 2020 составил 370 млрд.

«Секьюритизация создает условия для устойчивого развития рынка ипотеки и повышения доступности жилья, — констатировал отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко. — В этом году мы разместили 12 выпусков ипотечных облигаций с рекордным общим объемом более 370 млрд рублей».

По его словам, общий объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ уже приближается к 1 трлн рублей и Газпромбанк становится активным участником этого рынка.

С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 29 выпусков ипотечных облигаций с поручительством компании объемом более 915 млрд рублей, что позволило банкам рефинансировать 647 тысяч ипотечных кредитов общей площадью 33 млн миллионов квадратных метров.

«Газпромбанк традиционно входит в тройку лидеров на рынке ипотечного кредитования и намерен продолжать активно развивать это направление бизнеса, — говорит первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович. — Мы рады продуктивному сотрудничеству с одним из ключевых партнеров — ДОМ.РФ, так как наше взаимодействие позволяет наращивать ипотечный портфель и сделать ипотечные кредиты еще более доступными для наших многочисленных клиентов».