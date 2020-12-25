Россиян предупредили о возможном снижении зарплат почти на 11%

Зарплаты в России в 2021 году могут снизиться на 10,9% по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

Как отмечает издание, возможность снижения зарплат связана с экономической ситуацией в стране. Предприниматели ожидают в 2021 году падения выручки, операционной прибыли и спроса.

Директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова рассказала, что из-за кризиса бизнес вынужден сокращать издержки, в том числе уменьшая зарплаты сотрудников.

Однако она отметила, что серьезных социально-экономических изменений, скорее всего, не будет.

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