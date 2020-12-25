Продавцы рассказали, что россияне чаще всего покупают к Новому году
В преддверии Нового года россияне чаще всего покупают электронику, игрушки, бытовую технику и товары для дома. Об этом рассказали ретейлеры, пишет ТАСС.
«Традиционно желанным подарком для многих являются товары в категории «электроника» (наушники, игровые приставки, фитнес-браслеты и даже телевизоры) — продажи этой категории на Ozon в декабре выросли на 65% год к году», — сказали в Ozon.
В »М.Видео» и «Эльдорадо» повышенным спросом пользуются телефоны и планшеты — их покупают чаще на 40% и 60%. Также часто дарят беспроводные колонки, игровые консоли, аксессуары для геймеров и игры.
«В этом году по сравнению с прошлым мы также видим растущую популярность товаров для кухни (кофемашины, грили, блендеры, чайники). Многие семьи в декабре делают крупные домашние покупки, например, телевизоры с большой диагональю», — сказали в «М.Видео - Эльдорадо».
На «Яндекс.Маркете» чаще всего покупают наушники и умные колонки. Например, 21 декабря россияне сделали на 369% заказов наушников и 373% заказов умных колонок больше, чем неделю назад.
На AliExpress заказывают смартфоны, игрушки и товары для хобби, в Wildberries — ноутбуки и планшеты.
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