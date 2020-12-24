Росавиация получила более 4 млрд рублей на субсидирование полетов в 2020 году

Правительство РФ выделило Росавиации более 4 млрд рублей на субсидирование полетов в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства выделены из резервного фонда.

Согласно документу, 1,9 млрд рублей выделят на региональные перевозки пассажиров, 1,84 млрд рублей направят на перелеты в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

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