Онищенко раскритиковал идею депутата Госдумы ограничить авиасообщение

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что предложение парламентария Ивана Сухарева закрыть авиасообщение со всеми странами — лишь желание напомнить о себе. Онищенко рассказал «Газете.Ru», что приостанавливать полеты из-за мутировавшего штамма коронавируса нет смысла.

«У господина Мишустина есть все полномочия и информация о событиях, которые происходят в других странах, и на основании этого он будет принимать необходимые решения. У Государственной Думы нет ни информации, ни полномочий, поэтому такого рода обращения никакого отношения к сути вопроса не имеют. Это лишь просто желание оказаться рядом с проблемой и напомнить о себе, потому что правительство этим занимается», — сказал Онищенко.

Депутат уверен, закрывать авиасообщение не нужно, так как из-за этого остановятся экономические и политические процессы. Онищенко добавил, что вместо введения ограничений властям следует лучше работать с населением.

«Я вообще придерживаюсь точки зрения, что все должно работать и каждый из нас должен принимать решение: нужно ли ему туда ходить или нет. Наши граждане — это несмышленые дети что ли? Им сказали, что есть ситуация: ехать в Турцию нельзя. Самолеты пусть летают, они сами примут решение — летать или не летать. Вот как надо учиться работать со своим населением, а не с тем, чтобы мы за них все примем», — уверен Онищенко.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма COVID-19. Свою идею парламентарий высказал в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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