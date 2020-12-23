На воду спущен СПГ-бункеровщик «Газпром нефти»

Первый в России бункеровщик для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом по технологии ship-to-ship спущен на воду, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 23 декабря.

Таким образом, в короткий срок был завершен основной этап строительства судна, в том числе сбор корпуса, монтаж резервуаров для СПГ-топлива и других вспомогательных систем.

После спуска на воду бункеровщик был перемещен в док для проведения финальных работ по монтажу навигационных систем и органов управления, оснащению технологических помещений.

Ходовые испытания судна запланированы на весну 2021 года.

«Благодаря экологическим и эксплуатационным характеристикам сжиженный природный газ в среднесрочной перспективе станет одним из основных видов топлив, которые будут широко востребованы в международном судоходстве. Наша компания первой в России начала реализацию проекта по строительству судна, которое использует СПГ для бункеровки», — говорит заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

СПГ-бункеровщик получил имя в честь великого русского ученого-химика Дмитрия Менделеева.

Новое судно войдет в состав флота «Газпром нефти» во втором полугодии 2021 года и обеспечит транспортировку и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске.

«Это ключевой этап развития отечественного экологического судоходства», — подчеркнул Чернер.

Оборудование судна соответствует требованиям международной конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту ECO-S. Оно спроектировано с учетом принципа нулевого сброса, а его энергетическая установка использует в качестве моторного топлива газ из СПГ.

Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек непосредственно с навигационного мостика.

«Еще одним важным шагом в этом направлении станет завершение строительства и ввод в эксплуатацию в следующем году собственного высокотехнологичного СПГ-бункеровщика», — отметил замгендиректора «Газпром нефти»