Турпоток за границу из России за 2020 год сократился на 77%
Объем выездного турпотока за рубеж за текущий год снизился на 77% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА «Новости».
По ее словам, в 2020 году общий объем туристов составил 2,753 млн человек (данные в том числе за первый квартал, когда в РФ не было коронавируса).
«Снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%», — сказала Ломидзе на конференции «Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года».
Она также добавила, что по совокупному объему всех туристов, которые выезжали за рубеж в прошлом году, показатель достиг более 20 млн человек, из них 12 млн — клиенты туристических компаний.
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