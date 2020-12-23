Турпоток за границу из России за 2020 год сократился на 77%

Объем выездного турпотока за рубеж за текущий год снизился на 77% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА «Новости».

По ее словам, в 2020 году общий объем туристов составил 2,753 млн человек (данные в том числе за первый квартал, когда в РФ не было коронавируса).

«Снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%», — сказала Ломидзе на конференции «Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года».

Она также добавила, что по совокупному объему всех туристов, которые выезжали за рубеж в прошлом году, показатель достиг более 20 млн человек, из них 12 млн — клиенты туристических компаний.

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