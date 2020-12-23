Названы самые популярные направления по РФ в 2020 году

Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего летали или ездили на поезде в 2020 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В десятку популярнейших путешествий на самолете вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

В топ самых популярных направлений на поезде попали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

Аналитики также рассказали, что средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону составила 5,4 тыс. руб., что на 17% ниже, чем в 2019 году (6,5 тыс. руб.). Средняя цена ж/д билета в 2020 году составила 2,3 тыс. руб., что на 120 руб. меньше, чем в 2019 году.

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