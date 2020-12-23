Маньчжурия сняла транспортные ограничения с Россией

В китайском городе Маньчжурия (Маньчжоули) в автономном районе Внутренняя Монголия полностью сняли транспортные ограничения, введенные ранее из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Начиная с 25 декабря полностью восстанавливаются авиационные, железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки, а также движение городского общественного транспорта», — говорится в сообщении местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Власти Внутренней Монголии 21 ноября сообщили, что выявили два случая COVID-19 в городском уезде Маньчжурия (расположен на границе с Забайкальским краем). В дальнейшем в ходе массового тестирования населения были выявлены новые случаи инфекции. В итоге в городе были закрыты развлекательные учреждения, отменены занятия в детсадах и школах, не действовал общественный транспорт, приостановлены железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки, в аэропорту отменены рейсы.

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