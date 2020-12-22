Татьяна Доброхвалова займет пост генерального директора Rambler Group

Татьяна Доброхвалова назначена на должность генерального директора Rambler Group.

Доброхвалова будет совмещать этот пост с должностью старшего вице-президента, руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений Сбера.

Ранее возглавлявший Rambler Group Рафаэль Абрамян решил продолжить свою карьеру вне компании.

Доброхвалова начала работать в Сбербанке в 2020 году. До этого она занимала должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинг», была первым вице-президентом АНО «Организационный комитет «Сочи-2014»», первым заместителем генерального директора Заявочного комитета «Сочи-2014», возглавляла маркетинговые коммуникации компании МТС.