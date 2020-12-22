В Роструде напомнили о возможности сделать 31 декабря выходным
Елизавета Мележенкова
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Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что 31 декабря работодатель может предоставить работникам выходной, оплатив его. Об этом пишет ТАСС.
В таком случае работодатель обязан решить вопрос об оплате этого выходного дня с помощью издания локального нормативного акта.
Если о выходном 31 декабря попросил сам сотрудник, то его можно обеспечить им как днем отпуска без сохранения заработной платы или в качестве отгула.
Кроме того, в этот раз 31 декабря выпадает на четверг и является сокращенным рабочим днем, за которым следует нерабочий праздничный.
После в период с 1 по 10 января россиян ждут праздничные выходные. На работу граждане выйдут 11 января.
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