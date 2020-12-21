Во ВШЭ назвали отличие карточек на продукты от советских талонов

Предложенные в России карточки на продукты для малоимущих семей не повторяют систему талонов, которая действовала во времена СССР. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института аграрных исследований ВШЭ Евгения Серова.

«Это был совсем иной тип госрегулирования, по сравнению с тем, который обсуждается сейчас. Те советские талоны (на мясо, масло, сахар, водку), — они рационировали потребление. То есть больше разрешенного объема ничего нельзя было купить. Это были талоны экономики дефицита», — пояснила Серова.

В нынешней ситуации, по ее словам, нужно вводить другие талоны — экономики перепроизводства. Они позволят расширить спрос и помочь людям, которые испытывают серьезные финансовые трудности.

Ранее в Общественной палате России предложили ввести по всей стране карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов. Инициативу высказали в адрес правительства РФ.

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