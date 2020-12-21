Глава Якутии и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки МСП в условиях пандемии

Глава Якутии Айсен Николаев провел в понедельник рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Альбиной Кычкиной.

Предметом обсуждения стали меры поддержки в период коронавируса, изменения в федеральном законодательстве, которые коснутся бизнеса.

Кычкина рассказала об итогах своего участия во всероссийской конференции уполномоченных. Она отметила необходимость решения проблем, которые могут испытать в труднодоступных районах при внедрении обязательной маркировки товаров. Связаны они, прежде всего, с отсутствием связи и транспортной удаленностью.

Она также сообщила, что в республике создается общественный институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей – в 29 районах и городских округах начинают работать общественные помощники. Кроме того, планируется открытие общественных приемных в Якутске, Мирном, Нерюнгри, Вилюйске, которые будут взаимодействовать с региональной общественной приемной бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Николаев и Кычкина обсудили и предстоящую отмену единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В 2021 году предприниматели, которые пользовались специальным налоговым режимом, должны перейти на упрощенную или патентную системы налогообложения.

Глава республики и бизнес-омбудсмен говорили также об изменениях в законодательстве в предстоящем году, которые коснутся представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о законе о контрольно-надзорной деятельности, об отработке индекса административного давления, о законе по оценке имущества, об отмене мораториев на банкротство и на внеплановые проверки.