В Кремле согласились со словами Дерипаски о санкциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с утверждением российского миллиардера Олега Дерипаски в том, что санкции — это разновидность гибридной войны.

«Однозначно можно согласиться с Дерипаской в том, что эти рестрикции… Ведь что такое санкции? Это рестрикции, которые легитимизированы с точки зрения международного права. И санкции принимаются советом безопасности ООН», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что рестрикции, которые вводят США, вряд ли можно назвать санкциями, «если придираться к букве закона».

Ранее Дерипаска назвал санкции «орудием самой настоящей современной гибридной войны». Также он выразил мнение, что людей, которые провоцируют введение новых санкций, нужно приравнять к изменникам Родины.