Макдоналдс вложит в экономику Дальнего Востока 2 млрд рублей

Макдоналдс объявил в понедельник об открытии первых двух предприятий на Дальнем Востоке – в ТРЦ «Черёмушки», а также в ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 21 декабря, мероприятие открытия посетил вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.

В компании заявляют, что всего до конца года на Дальнем Востоке откроется пять предприятий сети – три во Владивостоке и два в Хабаровске.

Шестаков и Марк Карена, генеральный директор Макдоналдс в России, подписали соглашение о развитии партнерских отношений и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Оно, в частности, затрагивает вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих мест.

В течение пяти лет Макдоналдс планирует инвестировать в развитие региона более 2 млрд рублей.

Как известно, Макдоналдс в России — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится примерно четверть всех налогов, выплаченных предприятиями отрасли.

На начальном этапе Макдоналдс уже вложил в экономику и развитие Дальневосточного федерального округа более 500 млн рублей.

«Дальний Восток – новый географический регион для Макдоналдс в России, констатировал Марк Карена.

«До сегодняшнего дня самой восточной точкой присутствия Макдоналдс в России был Красноярск, — напомнил он. — В 2020 же году мы продвинулись сразу почти на 5000 километров на Восток! Я очень рад, что мы открываем первые предприятия здесь прямо перед Новым годом: жители Приморья смогут по достоинству оценить наши продукты, а мы со своей стороны предоставим им лучший клиентский опыт и приятно удивим их как вкусом, так и качеством наших продуктов».

«Безусловно, открытие Макдоналдс во Владивостоке – это не просто открытие еще одного предприятия общественного питания быстрого обслуживания. Это знаковое событие и для многих», - считает вице-губернатор Шестаков.

Для открытия предприятий Макдоналдс пригласил из разных регионов страны опытных сотрудников, а также создал в ДФО более 350 новых рабочих мест.

99% продукции Макдоналдс производится в России, а поставками занимаются 160 местных поставщиков. В ближайших планах компании — поиск возможностей локализации и развития базы местных поставщиков на Дальнем Востоке.