Politico: американцам выплатят по $600 в рамках поддержки экономики

Пакет мер по поддержке американской экономики, который может быть в ближайшее время принят Конгрессом США, предусматривает выплаты населению по $600, сообщает Politico.

Общий объем финансирования мер по поддержке экономики составит $900 млрд, из них более $300 млрд будет направлено на помощь малому бизнесу, указано в сообщении.

Кроме того, пакет предусматривает увеличение еженедельного пособия по безработице на $300, отмечает издание. По его данным, документ может быть принят уже в воскресенье, 20 декабря.

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