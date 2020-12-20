В Болгарии заявили о бессилии США перед «Северным потоком — 2»

Соединенные Штаты не владеют инструментами, которые способны остановить строительство газопроводов из России в Европу «Северного потока — 2» и «Балканского потока». С таким мнением выступила болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова.

В беседе с газетой «Труд» она заявила, что Россия все равно достроит «Северный поток — 2», так как американцы «не могут предложить альтернативы».

Дюлгерова также заметила, что страны, доминирующие в настоящее время на энергетических рынках, имеют возможность для устойчивых сфер влияния (политического и экономического) в разных регионах. Притом добавила, что Болгария хотела бы мирных отношений с Россией.

Ранее зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что Вашингтон будет и дальше вводить санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» до «остановки» проекта.

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