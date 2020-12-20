Россиянам рассказали, как получить кредит при отказе всех банков, передает агентство «Прайм».

Самые популярные причины отказа в выдаче кредита: недостаточный подтвержденный уровень дохода, высокая долговая нагрузка и плохая кредитная история, пишет агентство.

Эксперты отмечают, что иногда плохая кредитная история образуется из-за ошибки банка. Поэтому в первую очередь необходимо самостоятельно проверить кредитную историю.

При отказе из-за реально плохой кредитной истории специалисты призывают ни в коем случае не обращаться к тем, кто обещает полностью ее очистить, так как это мошенники.

«Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены», — считает финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Он также рекомендовал соблюдать несколько правил. Выплаты по всем кредитам не должны превышать 30% от бюджета. Необходимо сформировать запас денег на счету, чтобы эта сумма могла покрыть все расходы на период от трех месяцев на случай временной потери работы или возникновения непредвиденных ситуаций. Помимо этого, следует оптимизировать расходы, заключил Капустянский.