Российские бизнесмены стали чаще писать завещания на фоне пандемии коронавируса

В России вырос спрос на оформление наследства среди бизнесменов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрошенных консультантов.

Как отмечает управляющий партнер FTL Advisers Наталья Пацева, количество обращений действительно возросло, пандемия стала триггером, чтобы задуматься о планировании наследства. Ее слова подтверждает партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Архипов.

По словам управляющего партнера Bryan Cave Leighton Paisner в России Андрея Гольцблата, востребованность планирования наследства растет последние три-пять лет. Это связано с возрастом первого поколения российских бизнесменов, которые сделали свое состояние 1990-е и нулевые. Они приближаются к тому времени, когда пора думать о передаче активов следующему поколению. Чтобы избежать конфликтов между наследниками, предприниматели заранее продумывают передачу своего состояния, так как «никто не хочет, чтобы его близкие испытывали неудобства и переругались между собой».

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