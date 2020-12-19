Депутат Госдумы предложил ввести зарплату для матерей
Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин предложил назначить регулярную выплату для матерей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам», — сказал он.
По словам Шеина, эта мера позволит повысить рождаемость в России.
Парламентарий также призвал ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении.
С его позицией согласился заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, российские семьи достаточно тратят на содержание детей и поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.
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