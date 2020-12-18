Молдавия упростит въезд в страну для россиян

Молдавия решила исключить Россию из списка «красной зоны», упростив въезд россиян в страну, говорится в заявлении Минздрава европейского государства.

Отмечается, что основанием для включения той или иной страны в список «красной зоны» является уровень заболеваемости, который превышает 375 человек на 100 тыс. населения. Попадание страны в этот список означает, что граждане при въезде в Молдавию будут заполнять эпидемический паспорт и отправятся на изоляцию на 14 дней.

С 21 декабря россияне больше не будут уходить на обязательную двухнедельную изоляцию при посещении страны.

Известно, что в «красном списке» Молдавии в настоящее время числятся 37 стран, неделей ранее в нем было 63 государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин рассказал, когда будут открыты границы

— Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за задержку теста на COVID по прибытии в РФ

— Азербайджан закрывает сухопутную границу с РФ из-за пандемии