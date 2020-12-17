В ООН заявили, что мировой туризм вернулся к уровню 1990 года

Туристическая отрасль потеряла $935 млрд за первые 10 месяцев 2020 года из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Об этом сообщила Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), пишет ТАСС.

«В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года», — уточнили в организации.

Это означает, что мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

Организация уточнила, что по прогнозам, число международных путешественников сократится на 70-75% по итогам года.

В 2019 году число туристов, перемещающихся между странами, достигало полутора миллиарда.

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