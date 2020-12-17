«Росатом» вновь возглавил Национальный рейтинг прозрачности закупок

Госкорпорация «Росатом» уже в пятый раз возглавила «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2020» среди корпоративных заказчиков, став таким образом обладателем наивысшей оценки «Гарантированная прозрачность».

В рамках расчета рейтинга система закупок 67 государственных корпоративных заказчиков оценивалась по 20 критериям.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 17 декабря, в четверг, по результатам сравнительного анализа показателей всех претендентов в этой категории, «Росатом» набрал 4532 балла, опередив ближайшего конкурента на 193 балла.

Помимо этого, ГК вошла и в число лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), продемонстрировав наибольшие показатели экономии при проведении закупок с участием субъектов МСП.

Продемонстрированный «Росатомом» результат – дополнительное подтверждение правильности того пути, который был выбран для достижения стратегических целей госкорпорации, заявил директор по закупкам, материально-техническому обеспечению (МТО) и управлению качеством «Росатома» Роман Зимонас.

«Одна из них - «Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов». Именно в ее рамках идет развитие всей системы закупок атомной отрасли. Мы постоянно работаем, над совершенствованием нашей методологической и нормативной базой, чтобы сделать закупки еще более открытыми, конкурентными и доступными для широкого круга поставщиков», — подчеркнул Зимонас.