В России скорректируют правила оплаты наличными

Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» позволят облегчить жизнь легальному бизнесу. Об этом сообщает Life.ru.

Так, из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации и обмен денежных знаков.

Строго контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО, а также операции по договору лизинга и другие операции с наличными на суммы более 600 тысяч рублей.

Отмечается, что меры начнут действовать 10 января и помогут снизить нагрузку на Росфинмониторинг и бизнес страны.

При обнаружении нарушений банковский счет может быть заблокирован, иных ужесточений за несоблюдение этого закона не планируется.