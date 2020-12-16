В новом году россияне могут получить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год

После окончания моратория на начисление пени за неуплату ЖКУ россияне могут получить квитанции со штрафом за весь 2020 год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НП «ЖКХ Контроль».

Поскольку мораторий был введет очень оперативно, порядок его действия после отмены не ясен.

Как отмечается, НП «ЖКХ Контроль» обратилась к главе Минстроя Иреку Файзуллину с просьбой начислять пени только на возникшие после отмены моратория долги.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что поддерживает данную инициативу.

В апреле текущего года в связи с пандемией коронавируса российский кабмин принял решение о приостановке взыскания штрафов или пени за неуплату ЖКУ до 1 января грядущего года. Правительство ввело в действие соответствующий документ.

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