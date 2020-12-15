В Сбере спрогнозировали рост процентных ставок из-за цифрового рубля
Введение цифрового рубля может привести к повышению процентных ставок в среднем на 0,5%. Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, передает ТАСС.
По его словам, ситуация на денежном рынке будет зависеть от того, насколько популярной станет цифровая валюта.
Если 10% безналичных и наличных средств уйдут в цифровой рубль и покинут банковскую систему, то можно ожидать повышения ставок в среднем на 0,5%, считает Попов.
Ранее Банк России в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. В ЦБ заявили, что он станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и обеспечит простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и надежность.
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