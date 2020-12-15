На Украине антикоррупционное бюро возбудило дело против Авакова

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против министра внутренних дел Арсена Авакова и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой, пишет агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ ведомства на запрос.

«Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и министра внутренних дел Арсена Авакова», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дело связано с предположительным незаконным владением €62 млн. Деньги хранились на счетах CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaf.

Как пишет издание, следователи возбудили дело по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом».

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