Мишустин документально закрепил меры по сдерживанию цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документы фиксируют решения, принятые для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Так, Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба будут заключать с производителями продовольствия и торговыми сетями соглашения для снижения и поддержки на нормальном уровне цен на некоторые товары, в числе которых сахар и подсолнечное масло.

Эти соглашения зафиксируют стоимость ряда продуктов на определенном уровне до конца марта.

Среди мер также предусмотрено введение тарифной квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, а для производителей муки — субсидии.

Как стало известно ранее, с 1 января в России на три месяца могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.