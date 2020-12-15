РБК: Задорнов рассказал об эффекте от повышения налогов для бизнеса

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал верными с точки зрения социальной справедливости введенные правительством налоговые изменения. Об этом сообщает РБК.

При этом он счел эти шаги негативным сигналом для бизнеса. По его мнению, они могут дать понять предпринимателям, что планировать бизнес заблаговременно и устойчиво нельзя.

Задорнов также отметил, что не стоило проводить повышение налогов в период пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

Как стало известно ранее, с 2021 года для россиян, ежегодный доход которых превышает 5 млн рублей, НДФЛ будет повышен с 13% до 15%.

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