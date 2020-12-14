ЦБ назвал пять признаков телефонного мошенника

Банк России назвал пять признаков, по которым можно распознать телефонного мошенника. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

Одним из таких признаков является неожиданный звонок от незнакомца, который представляется сотрудником банка, полиции или магазина.

Кроме того, тревожным сигналом является разговор о переводе денег, когда собеседник под любым предлогом просит совершить перевод на какой-то безопасный счет или что-то оплатить.

Третий признак: когда позвонивший предлагает якобы очень выгодные предложения, призы, уникальные условия по кредитным продуктам или же наоборот пытается запугать, угрожая потерей денег.

Еще одним признаком является попытка собеседника узнать под любым предлогом данные банковской карты: номер, трехзначный код на ее обратной стороне, PIN-код, а также код из SMS или другие персональные данные.

И, наконец, явный признак — когда мошенник оказывает моральное давление, требуя немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

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