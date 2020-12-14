В Минэкономразвития заявили о фиксации цен на сахар и масло до апреля

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России временно зафиксируют цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что до 20 декабря производители и розничные сети заключат соглашения, согласно которым при поставке в розничные сети первые будут уменьшать цены.

Также он отметил, что розничные цены будут ограничивать федеральные и региональные торговые сети.

Решетников добавил, что мера будет действовать до конца первого квартала грядущего года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство должно принять конкретные меры для эффективного сдерживания цен на базовые продукты. Он добавил, что сбой в контроле за ростом цен на продукты в стране допустили ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры.

9 декабря на совещании Путин отметил, что в стране выросли цены на базовые продукты питания, в том числе на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не связано с пандемией коронавируса, и назвал происходящее попыткой подогнать внутренние цены под мировые.