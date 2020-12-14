Дерипаска назвал причину повышения цен на продукты

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что цены на продовольствие в России растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Нынешние проценты он назвал «ростовщическими». Бизнесмен также отметил, что «четверть населения страны переехала в так называемую «Большую Москву».

По мнению Дерипаски, необходимо «менять подход». Он считает, что остановить рост цен может финансирование отрасли.

«Необходимы серьезные вложения: в инфраструктуру, в логистику, хранение, чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки», — написал Дерипаска в своей публикации.

Он пояснил, что в таком случае предложение окажется выше спроса, и проблемы с ценами исчезнут.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дерипаска отрицательно оценил снижение ЦБ ключевой ставки

— Дерипаска предупредил рабочих ГАЗа о мировом кризисе