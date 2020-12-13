Германия оценила влияние санкций на торговые отношения с Россией

Санкции Евросоюза против России оказывают ограниченное влияние на экономику Германии, считает министерство экономического развития ФРГ. Об этом сообщает DPA со ссылкой на доклад ведомства.

Санкции «не были первопричиной снижения объема торговли с Россией», отмечается в докладе. По данным немецких властей, объемы торговли начали снижаться еще до введения санкций, в 2013 году.

Кроме того, к аналогичным выводам министерство пришло при анализе ситуации с прямыми инвестициями ФРГ в экономику России, объем которых значительно упал после введения санкций. В докладе отмечается, что после резкого снижения объема инвестиций ситуация в этой сфере начала выравниваться.

Санкции Евросоюза в отношении России «способствовали продолжению уже имевшей место тенденции», однако не являются определяющим фактором ухудшения торговых отношений.

Европейский союз ввел антироссийские санкции в 2014 году на фоне событий на Украине и присоединения Крыма к России, после этого ограничения неоднократно продлевались.

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