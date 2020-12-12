Врио главы Мордовии объявил 31 декабря нерабочим днем

Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил 31 декабря нерабочим днем в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Здунова.

Отмечается, что соответствующее распоряжение было подписано 12 декабря.

«Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращенным рабочим днем. Выходной переносится на 31 декабря», — указано в сообщении.

Руководителям всех госорганов Мордовии, органов местного самоуправления, организаций на территории региона рекомендуется также объявить 31 декабря выходным днем.

Ранее последний день декабря был объявлен нерабочим в Архангельской и Ярославской областях, республике Тува.

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