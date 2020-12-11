Посетителям кафе Подмосковья будет нужно предоставлять результаты теста на COVID-19

Посетителей кафе в Подмосковье обяжут предоставлять результаты тестов на коронавирус нового типа. Для допуска в заведение общепита тест на COVID-19 должен быть отрицательным. Данная мера сбудет действовать с 31 декабря по 10 января, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В документе указано, что в этот период организации, который оказывают услуги общественного питания и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, «вправе допускать в здания... только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении» коронавирусной инфекции нового типа.

После проведения исследования методом ПЦР результат должен быть получен не ранее чем за три дня до планируемого посещения таких заведений, а при сдаче теста методом иммуноферментного анализа (ИФА) — не ранее чем за пять дней.

Действие этого постановления не распространяется на мероприятия в помещениях, для посещения которых предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места посетителя.

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